Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовало задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 мая.
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
464 685 143,81
|
330 018 770,73
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
95 893 987,29
|
87 038 858,24
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
83 456 500,52
|
80 555 528,53
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
48 977 723,98
|
0
|
Порховское МПТСиК
|
41 166 718,43
|
37 313 142,75
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
39 155 813,81
|
37 910 314,05
|
МУП «Искра»
|
21 829 442,77
|
18 356 490,38
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
29 219 425,27
|
25 890 464,11
|
МУП «Невельские теплосети»
|
18 383 249,24
|
18 016 424,33
|
ООО «РайКомХоз»
|
18 584 966,55
|
18 584 966,55
|
МП «ЖКХ Дедовичского района»
|
19 235 775,53
|
18 318 073,92
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
8 863 430,75
|
7 448 037,35
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
1 795 241,11
|
600 000,00
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
1 623 702,61
|
403 973,69
|
ОАО «Уют»
|
2 476 665,24
|
1 765 566,05
|
ООО «А2 Энергия»
|
0
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
458 627,65
|
0