ЖКХ

В «Экопроме» рассказали о сложностях вывоза ТКО в Гдове

Основным местом скопления всего мусора в Гдове является развилка на улице Печатникова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Экопром», здесь установлены 7 контейнеров объемом по 1,1 кубометра и один контейнер объемом 8 кубометров.

По словам водителя Евгения Елагина и оператора Александра Тарасова, когда заканчивается место в контейнерах, местные жители складывают мусор рядом с баками, в результате чего образуется «настоящая свалка, на уборку которой уходит огромное количество времени».

Отмечаются, что основу складируемого мусора составляет не ТКО, а строительный мусор, трава, доски и многое другое. «Некоторые жильцы несут чуть ли не разобранные дома к этим контейнерам, другие же, видя машину регоператора рядом с данной площадкой, разворачиваются и ждут ее отъезда, чтобы скинуть в контейнеры не ТКО», - рассказали в компании.

Вывоз мусора проходит на ежедневной основе, но и в этом случае образуется перенакопление, которое приводит к порче баков, добавили в «Экопроме».

Объем вывозимого мусора, в среднем, начинается от 25 кубометров, основу которого составляет мусор с развилки на улице Печатникова.