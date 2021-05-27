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ЖКХ

Недвижимость с сюрпризом

27.05.2021 12:41|ПсковКомментариев: 0

Покупка квартиры на вторичном рынке может обернуться головной болью из-за долгов прежнего собственника за услуги ЖКХ. Как заранее избежать чужого долга и что делать, если он вскрылся только после оформления сделки.

 

«Мелочи»

13 тысяч рублей долга за вывоз мусора на пять прописанных человек - такой «прицеп» достался вместе с недвижимостью со вторичного рынка покупательнице квартиры из Пскова. Бывшие владельцы не оплатили ни одной квитанции от регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области с января 2019 года. Долг копился. Новая собственница узнала о нем, получив ключи и свою первую квитанцию от «Экопрома». Специалисты компании говорят, что такие ситуации не редкость. А долг в 13 тысяч - еще не самый большой в их практике, например, встречалась сумма в 27 тысяч за квартиру, где были прописаны 11 человек.

«Покупка квартиры - серьезный шаг, как правило, совершается он один-два раза в жизни. Все знают, что нужно делать проверку квартиры на наличие долгов за коммунальные услуги. Узнают про газ, электричество, отопление. Но даже риелторы забывают про такие «мелочи», как мусор или капремонт, - говорит Константин Алексеев, руководитель центра обслуживания клиентов компании «Экопром». - Вот и всплывают подобные сюрпризы».

Фраза об отсутствии задолженности в договоре купли-продажи вовсе не является гарантией того, что квитанции и в самом деле чистые. Проверять это следует вручную. И лучше самостоятельно, не полагаясь на добросовестность риелтора.

В «Экопроме» настоятельно рекомендуют всем, покупающим недвижимость на вторичном рынке, озаботиться вопросом долга за вывоз мусора. Самый простой способ - посмотреть последнюю квитанцию перед оформлением сделки. Если с этим не задалось («потеряли», «не нашли», «не приходила») - потребовать у продавца справку от регионального оператора об отсутствии задолженности, такую же, как от других поставщиков коммунальных услуг.

За справкой об отсутствии задолженности собственник может обратиться по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru, в центр обслуживания клиентов на ул. Льва Толстого, 3 в Пскове или в расчетную группу регионального оператора в районах области.

Новым владельцам недвижимости долги от старых достаются регулярно. Например, с такими ситуациями собственники периодически приходят на встречи с представителями «Экопрома» в районах. Да еще и с января этого года возобновилось начисление пении, отмененное из-за коронавируса.

«Лицевой счет присвоен не человеку, а жилому помещению, - поясняет Елена Сидорова, начальник отдела общего делопроизводства компании «Экопром». - Если после продажи квартиры остается задолженность, квитанция приходит с долгом предыдущего владельца. Многих это начинает раздражать, мы это хорошо понимаем, но мгновенно сделать ничего не можем. Начинаем работу по взысканию долга с предыдущего собственника, а он мог уехать из города или даже из страны. Новый собственник будет получать квитанцию с долгом и пени. Да, долг предыдущего собственника, но висеть он будет в квитанции нового владельца».

Процесс взыскания, мягко говоря, небыстрый, приятного в нем для нового собственника мало, а нервотрепки много. Именно поэтому специалисты регоператора советуют как можно скорее после покупки квартиры принести документы и переоформить счет на себя, тогда работать они начнут «по горячим следам».

Время и нервы

Есть способ отделить от своей квитанции долг прежних владельцев. Но он тоже занимает время и забирает нервы — суд.

«В суд можно подать иск на разделение счетов. Тогда взыскание задолженности с первичного собственника не будет касаться нового, - советует юрисконсульт Александр Смирнов. - С момента подачи заявления до первого заседания суда обычно проходит три-четыре недели. Стороны предоставляют доказательства. Если чего-то не хватает, суд дает время донести документы. Разбирательство будет длиться около трех месяцев».

В договоре купли-продаже может быть указано, что новый владелец обязуется погасить долги старого. На это тоже нужно обращать внимание, чтобы не брать на себя незапланированных обязательств. Во всех прочих случаях попытка продать квартиру с долгом обречена на провал. Платить все равно придется и уже не только деньгами, а еще временем и нервами. Сначала «Экопром» пробует взыскать средства мягкими методами, договорить без суда. Если дело все-таки дойдет до такой стадии, долг в один миг окажется списанным через банк.

«Многие соглашаются оплачивать, когда понимают, что будет суд, - отмечает специалист расчетной группы Алла Славнова. - Ничего не остается, только гасить».

Из рук в руки

С переходом недвижимости из рук в руки и оплатой коммунальных услуг есть еще один нюанс. Порой собственники ошибочно думают, что если затянуть процесс на несколько месяцев, то и расплачиваться будет прежний хозяин. Рано или поздно документы принести придется, и в них обнаружатся даты оформления сделки.

Другой момент связан с долгами уже новых собственников. Если те не несут документы и не оформляют лицевой счет на свою фамилию, квитанции так и будут приходить на прежнего хозяина. И когда долг достигнет критической массы, и включится механизм взыскания, прежний владелец может оказаться в неприятном удивлении. Придется побегать с бумагами, показывая факт сделки и ее дату. А если состоялся переезд в другой город? Ненужные хлопоты — лишние слезы. Избежать их можно тоже с помощью превентивных мер. Продал квартиру — обойти поставщиков коммунальных услуг, помаши рукой на прощание.

Перед покупкой квартиры проверяем, погашены ли прежним собственником долги за коммунальные услуги.
Внимательно читаем договор купли-продажи. Обращаем внимание на пункт о том, кто должен оплачивать долги, чтобы не стать их владельцем вместе с недвижимостью. Если такого пункта нет — вносим.
Как при покупке, так и при продаже сообщаем регоператору о сделке, чтобы максимально быстро оградить себя от долгов второй стороны.
Для исключения из своей квитанции долга прежнего собственника идем в суд для разделения счетов.

Да, это все утомительная бюрократическая рутина, от одной мысли о которой становится тошно. Но лучше спокойно решить этот вопрос в самом начале, чем спустя время оказаться невольным участником неприятной истории.

Валентина Семенова

Теги: #ЖКХ #мусор #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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