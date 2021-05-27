ЖКХ

Биохимик рассказала, как оценить качество питьевой воды самостоятельно

Тщательно проверить качество питьевой воды в домашних условиях, к сожалению, невозможно. Распознавание большинства вредных элементов требует навыков и специального оборудования. Но проверить воду на несколько основных параметров у вас получится. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм» со ссылкой на эксперта-биохимика компании «Барьер» Марию Кулешову.

«Некоторые факторы, цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике. Чем быстрее это происходит, тем более жесткая у вас вода», — отметила специалист и добавила, что если на сантехнике постоянно возникают ржавые подтеки, то в воде присутствует трехвалентное железо.

По словам эксперта, для определения качества воды можно использовать довольно простые реагенты, например, специальные тесты для проверки воды в аквариуме. По ее словам, они недорогие и широко доступны.

«С помощью такого теста проверяют качество воды по пяти показателям: это Ph, жесткость, содержание нитратов, нитритов и хлора. Проанализировать таким образом воду может даже человек без специального образования. Недостаток подобных тестов — их довольно низкая точность. С их помощью не получится узнать конкретного количества тех или иных элементов», — пояснила Кулешова.

Он также рассказала, что для того, чтобы правильно рассчитать ресурс фильтра, потребуется более широкий анализ по большему числу показателей. Для этого необходимо сделать лабораторный анализ.

«Что касается воды в бутылках, на первый взгляд, вы никак не сможете определить, что с ней что-то не так. В противном случае у нас бы не продавалось такое количество некачественной бутилированной воды. Вам может не понравиться вкус, но без лабораторных исследований не узнаете, с чем именно это связано, насколько это опасно», - сказала эксперт-биохимик.

По словам специалиста, в домашних условиях можно проверить цвет: поставить бутылку на лист белой бумаги — никакого оттенка у воды быть не должно.

«Вы также можете провести экспресс-тест при помощи лакмусовых полосок и узнать, например, кислотность, жесткость и наличие железа. Но для полной информации воду все-таки лучше отнести в лабораторию», — заключила биохимик.