ЖКХ

Долги россиян за ЖКУ выросли на 20%

За первый квартал этого года с долгами по коммунальным счетам не рассчитались 3,2 млн граждан. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда в должниках по ЖКУ числились 2,6 млн граждан. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФСПП).

Рост долгов эксперты связывают не только с падением доходов россиян. Людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства, которое запрещало поставщикам отключать услуги, начислять штрафы и пени, рассказала исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева. Многие этим положением воспользовались и просто перестали платить за ЖКУ, полагает эксперт.

Упавшие доходы заставили поставщиков услуг активизировать работу по взысканию задолженности, в том числе через суд, добавила она.

Воспользовались периодом пандемии и недобросовестные управляющие компании, которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками с долгами вымышленными.

По действующему законодательству долги до 500 тыс. рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, что в итоге также отразилось на статистике, заметил председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

При этом коммунальные должники — лишь вторые в рейтинге неплательщиков в России. На первом месте в этом рейтинге — автолюбители: на 1 апреля с ГИБДД не рассчитались 13,6 млн владельцев авто, сообщили в ФССП.