Заплати за вывоз мусора и живи спокойно

В этом году в «Экопроме» сформировано подразделение по взысканию задолженностей с неплательщиков за вывоз мусора. Какие методы специалисты применяют в работе и как избежать неприятностей.
Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начала действовать на территории Псковской области с начала 2019 года. На открытом конкурсе был выбран региональный оператор с полномочиями по вывозу мусора. Этот статус в регионе получила компания «Экопром». До недавнего времени ее специалисты не прибегали к помощи судебной инстанции в работе с должниками. Все изменилось, когда в конце прошлого года компанию возглавил новый генеральный директор Александр Киселев. За оказанные, но неоплаченные услуги начали спрашивать строже.
Долги копятся по разным причинам. Одна из категорий — должники поневоле.
Как, например, сотрудница отдела, работающего с проблемными должниками — юрисконсульт Надежда Шеенок. До того, как прийти на работу в «Экопром», она оказалась таким должником. Первые месяцы квитанция приходила с суммой в 93 рубля. Надежда добросовестно платила, не вдаваясь в детали начислений. Пока однажды на очередном бланке не увидела 3 тысячи рублей долга. Выяснилось, что долг скопился из-за неверно поданных управляющей компанией данных. Будто бы в квартире был зарегистрирован только один человек. Но прописанных было четверо. Данные сверили, вскрылся долг.
Тем, кто столкнулся с подобным казусом, но не имеет возможности внести всю сумму сразу, Надежда Шеенок рекомендует гасить долг частями. Так поступила она сама, постепенно расплатилась и избежала неприятностей.
Другое дело, когда должник не реагирует. Он не только видит обновленные цифры в квитанции (и может позвонить по указанному там же номеру «горячей линии», чтобы прояснить, откуда что взялось), но и получает претензию с требованием оплатить долг. Снова нет реакции? На этом этапе «Экопром» подключает суд. Готовится пакет документов для вынесения судебного приказа. Такая юридическая форма позволяет не собирать заседание с участием сторон, судья принимает решение единолично по имеющимся документам. Должник получит приказ по почте. Но если почтовое отправление было доставлено некорректно, то есть риск узнать о его наличии от приставов при попытке выехать в отпуск за границу. Чтобы избежать неприятностей, квитанцию лучше обнулить.
После получения судебного приказа должник может в течение 10 дней его отменить по простому заявлению «Не согласен». Тогда регоператор идет по пути искового заявления, инициируя стандартный процесс. В обоих случаях итог один: платить придется. Решение суда также отправится к приставам, иметь с которыми совместные дела — удовольствие сомнительное. Да еще и задолженность увеличивается на сумму госпошлины о вынесении судебного приказа или решения и исполнительного сбора от приставов. Вместе получится около тысячи рублей — почти год оплаты вывоза мусора.
«Лучше заплатить и жить спокойно», - перефразирует Надежда Шеенок известный слоган налоговой службы.
Другая категория должников — те, чью энергию, да в мирное русло бы. С маниакальным упорством они утверждают, что, во-первых, мусора не производят (сжег, закопал, съел), во-вторых, договора не заключал, а значит, взятки гладки. Суды на эти аргументы смотрят скептически, уже накопился достаточный объем соответствующих решений.
«Мусора нет» - под таким лозунгом платить отказываются владельцы частных домов. Мантра звучит все реже, но услышать ее можно по-прежнему. Хотя давно доказано, что отходы производят даже грудные младенцы: использованные подгузники, упаковка из-под игрушек и одежды, баночки после питания.
Как на практике «мусора нет», недавно показал на своем YouTube-канале блогер Анатолий Гурин. Он переехал в Пустошкинский район из Петербурга, строит дом. На участке есть клочок земли — с виду обычная трава. Однако блогер неделя за неделей выкорчевывает оттуда бутылки из-под пива, лимонада, упаковки от кетчупа и прочие «бонусы» от прошлых собственников, которые, небось, тоже, «сжигали». Мешками он вывозит помойку со своего участка на местную свалку.
Кстати, о сожжении мусора. Тот, кто говорит, что жжет пластик, признается в правонарушении. Сжигать мусор на участках с этого года запрещено. И горючие свалки устраивать тоже. На то и определены по всей стране региональные операторы — для цивилизованной утилизации, а не ядовитым дымом в небо или приветом следующим поколениям.
А еще про «мусора нет» хорошо знают участники весенних субботников. После их завершения «Экопром» вывез 750 кубометров собранного мусора. Это кто оставил по лесам и полям? Для сравнения, объем стандартного контейнера, какие ставят во дворах — чуть больше куба.
«Суды говорят, что отходы образуют все. А «Экопром» - единственный в Псковской области хозяйствующий субъект, который осуществляет вывоз коммунальных отходов», - подчеркивает Надежда Шеенок.
Что до якобы не заключенного договора, тысячу раз было сказано, что не требуется ставить подписи ручкой в бланке лицом к лицу. Между жителями Псковской области и «Экопромом» был заключен договор публичной оферты, размещенный в прессе и на сайте регоператора. Недавно эту истину суд в очередной раз подтвердил для жителя Порховского района. Тот дошел до апелляции и кассации, там подтвердили позицию суда первой инстанции: долг в 11 тысяч рублей необходимо оплатить.
Еще одна удивительная категория должников — юрлица. С ними заключается договор на вывоз, согласно которому мусоросборочная машина приезжает или по графику, или по заявке. Юрлицо деятельность ведет, а заявок нет месяц, два, год.
Таких «должников-недолжников» юридический отдел сводит в особый реестр. И уже началась работа по передаче заявлений в отношении них в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. Спокойная жизнь для «тихушников» закончилась.
Валентина Семенова