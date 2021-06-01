ЖКХ

Заплати за вывоз мусора и живи спокойно

В этом году в «Экопроме» сформировано подразделение по взысканию задолженностей с неплательщиков за вывоз мусора. Какие методы специалисты применяют в работе и как избежать неприятностей.

Ноль без палочек

Новая система обращения с твердыми коммунальными отходами начала действовать на территории Псковской области с начала 2019 года. На открытом конкурсе был выбран региональный оператор с полномочиями по вывозу мусора. Этот статус в регионе получила компания «Экопром». До недавнего времени ее специалисты не прибегали к помощи судебной инстанции в работе с должниками. Все изменилось, когда в конце прошлого года компанию возглавил новый генеральный директор Александр Киселев. За оказанные, но неоплаченные услуги начали спрашивать строже.

Долги копятся по разным причинам. Одна из категорий — должники поневоле.

Как, например, сотрудница отдела, работающего с проблемными должниками — юрисконсульт Надежда Шеенок. До того, как прийти на работу в «Экопром», она оказалась таким должником. Первые месяцы квитанция приходила с суммой в 93 рубля. Надежда добросовестно платила, не вдаваясь в детали начислений. Пока однажды на очередном бланке не увидела 3 тысячи рублей долга. Выяснилось, что долг скопился из-за неверно поданных управляющей компанией данных. Будто бы в квартире был зарегистрирован только один человек. Но прописанных было четверо. Данные сверили, вскрылся долг.

Тем, кто столкнулся с подобным казусом, но не имеет возможности внести всю сумму сразу, Надежда Шеенок рекомендует гасить долг частями. Так поступила она сама, постепенно расплатилась и избежала неприятностей.

Есть плательщики с обратной ситуацией: прописан один человек, но управляйка подала старые данные, и цифры в квитанции оказываются чрезмерными. Тратить время на суды в таком случае не нужно, достаточно принести в «Экопром» документы, подтверждающие правильные данные, и перерасчет будет произведен.

Другое дело, когда должник не реагирует. Он не только видит обновленные цифры в квитанции (и может позвонить по указанному там же номеру «горячей линии», чтобы прояснить, откуда что взялось), но и получает претензию с требованием оплатить долг. Снова нет реакции? На этом этапе «Экопром» подключает суд. Готовится пакет документов для вынесения судебного приказа. Такая юридическая форма позволяет не собирать заседание с участием сторон, судья принимает решение единолично по имеющимся документам. Должник получит приказ по почте. Но если почтовое отправление было доставлено некорректно, то есть риск узнать о его наличии от приставов при попытке выехать в отпуск за границу. Чтобы избежать неприятностей, квитанцию лучше обнулить.

После получения судебного приказа должник может в течение 10 дней его отменить по простому заявлению «Не согласен». Тогда регоператор идет по пути искового заявления, инициируя стандартный процесс. В обоих случаях итог один: платить придется. Решение суда также отправится к приставам, иметь с которыми совместные дела — удовольствие сомнительное. Да еще и задолженность увеличивается на сумму госпошлины о вынесении судебного приказа или решения и исполнительного сбора от приставов. Вместе получится около тысячи рублей — почти год оплаты вывоза мусора.

«Лучше заплатить и жить спокойно», - перефразирует Надежда Шеенок известный слоган налоговой службы.

Истина в суде

Другая категория должников — те, чью энергию, да в мирное русло бы. С маниакальным упорством они утверждают, что, во-первых, мусора не производят (сжег, закопал, съел), во-вторых, договора не заключал, а значит, взятки гладки. Суды на эти аргументы смотрят скептически, уже накопился достаточный объем соответствующих решений.

«Мусора нет» - под таким лозунгом платить отказываются владельцы частных домов. Мантра звучит все реже, но услышать ее можно по-прежнему. Хотя давно доказано, что отходы производят даже грудные младенцы: использованные подгузники, упаковка из-под игрушек и одежды, баночки после питания.

Как на практике «мусора нет», недавно показал на своем YouTube-канале блогер Анатолий Гурин. Он переехал в Пустошкинский район из Петербурга, строит дом. На участке есть клочок земли — с виду обычная трава. Однако блогер неделя за неделей выкорчевывает оттуда бутылки из-под пива, лимонада, упаковки от кетчупа и прочие «бонусы» от прошлых собственников, которые, небось, тоже, «сжигали». Мешками он вывозит помойку со своего участка на местную свалку.

Кстати, о сожжении мусора. Тот, кто говорит, что жжет пластик, признается в правонарушении. Сжигать мусор на участках с этого года запрещено. И горючие свалки устраивать тоже. На то и определены по всей стране региональные операторы — для цивилизованной утилизации, а не ядовитым дымом в небо или приветом следующим поколениям.

А еще про «мусора нет» хорошо знают участники весенних субботников. После их завершения «Экопром» вывез 750 кубометров собранного мусора. Это кто оставил по лесам и полям? Для сравнения, объем стандартного контейнера, какие ставят во дворах — чуть больше куба.

«Суды говорят, что отходы образуют все. А «Экопром» - единственный в Псковской области хозяйствующий субъект, который осуществляет вывоз коммунальных отходов», - подчеркивает Надежда Шеенок.

5 000 заявлений подано в суд по должникам Пскова, на очереди еще 15 000. Такая же работа ведется в Острове, Порхове и Великих Луках. Если после решения суда долг не будет погашен, сумма будет списана при помощи судебных приставов.

Что до якобы не заключенного договора, тысячу раз было сказано, что не требуется ставить подписи ручкой в бланке лицом к лицу. Между жителями Псковской области и «Экопромом» был заключен договор публичной оферты, размещенный в прессе и на сайте регоператора. Недавно эту истину суд в очередной раз подтвердил для жителя Порховского района. Тот дошел до апелляции и кассации, там подтвердили позицию суда первой инстанции: долг в 11 тысяч рублей необходимо оплатить.

Еще одна удивительная категория должников — юрлица. С ними заключается договор на вывоз, согласно которому мусоросборочная машина приезжает или по графику, или по заявке. Юрлицо деятельность ведет, а заявок нет месяц, два, год.

«И задолженности вроде бы нет. А где отходы? В чужом контейнере и все равно вывезены? Или в лесу? - задает Надежда Шеенок риторические вопросы. - Среди таких компаний есть фирмы, находящиеся на слуху. Неужели позора не боятся?»

Таких «должников-недолжников» юридический отдел сводит в особый реестр. И уже началась работа по передаче заявлений в отношении них в природоохранную прокуратуру и Роспотребнадзор. Спокойная жизнь для «тихушников» закончилась.

Валентина Семенова