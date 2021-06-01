ЖКХ

Частный сектор в Любятово планируют подключить к центральному водоснабжению

Частный сектор в псковском микрорайоне Любятово планируют подключить к центральному водоснабжению в течение 3-5 лет. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

По его словам, в Пскове значительную территорию занимает частный сектор, при этом большая часть этого сектора не обеспечена централизованным водоснабжением. «Еще в 2015 году мы обращались в администрацию города с просьбой разработать проекты по водоснабжению Крестовского шоссе, частей Запсковья, микрорайона Любятово, - рассказал Константин Болотин. - Сейчас у администрации есть такие проекты, но они настолько глобальные, что на них пока не нашли финансирование».

Он также отметил, что в настоящий момент разрабатывается стратегический подход по подключению Любятово к центральному водоснабжению и рассматривается возможность ухода от использования скважин.

Напомним, недавно было принято решение о том, что водопровод заменят в соседнем микрорайоне — Лисьих горках.