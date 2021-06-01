ЖКХ

Прием заявок для участия в аукционе на капремонт начинается в Псковской области

1 июня начинается предварительный отбор на включение в Реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Предварительный отбор подрядных организаций проводят для оказания услуг и выполнения работ по следующим предметам электронного аукциона:

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия;

по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов;

по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт лифтов;

выполнение работ по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента;

оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

«Приглашаем участников строительной отрасли подать заявку на участие в предварительном отборе на включение в Реестр квалифицированных подрядных организаций. Участие в дальнейших конкурсах на проведение работ возможно только при условии включения подрядной организации в Реестр», - уточнил региональный оператор.

Подать заявки можно на сайте по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8112) 29-82-66, 8(8112) 29-82-18).

Прием заявок на участие в предварительном отборе продлится до 22 июня. Окончание срока рассмотрения заявок — 30 июня.