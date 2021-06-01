Прием заявок для участия в аукционе на капремонт начинается в Псковской области

1 июня начинается предварительный отбор на включение в Реестр квалифицированных подрядных организаций для участия в электронном аукционе на оказание услуг и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.
Предварительный отбор подрядных организаций проводят для оказания услуг и выполнения работ по следующим предметам электронного аукциона:
«Приглашаем участников строительной отрасли подать заявку на участие в предварительном отборе на включение в Реестр квалифицированных подрядных организаций. Участие в дальнейших конкурсах на проведение работ возможно только при условии включения подрядной организации в Реестр», - уточнил региональный оператор.
Подать заявки можно на сайте по ссылке. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8112) 29-82-66, 8(8112) 29-82-18).
Прием заявок на участие в предварительном отборе продлится до 22 июня. Окончание срока рассмотрения заявок — 30 июня.