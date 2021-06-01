ЖКХ

«МРСК Северо-Запада» не будет выплачивать дивиденды за 2020 год из-за убытка и сменит название

Акционеры ПАО «МРСК Северо-Запада» в рамках годового собрания, прошедшего в форме заочного голосования 28 мая, приняли решение не выплачивать дивиденды за 2020 год из-за получения компанией чистого убытка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ПАО.



Кроме того, принято решение внести изменения в устав общества, связанные со сменой наименования на ПАО «Россети Северо-Запад». В 2020 году этот вопрос также выносился на голосование на годовом собрании, но тогда акционеры не одобрили данное решение.



Акционеры компании утвердили годовой отчет компании за 2020 год и годовую бухгалтерскую отчетность. Аудитором на 2021 год утверждено ООО «Эрнст энд Янг».



В ходе собрания также был избран новый состав совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», в который вошли пять человек из прошлого состава - генеральный директор МРСК Артем Пидник, представитель The Prosperity Quest Fund Олег Федоров, главный советник ПАО «Россети» Юрий Гончаров, представитель The Prosperity Quest Fund Александр Головцов, юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов Андрей Морозов.



Кроме того в новый состав совета вошли: заместитель генерального директора по экономике и финансам «Россетей»Павел Гребцов, заместитель генерального директора по правовому обеспечению «Россетей» Даниил Краинский, первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров, заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг «Россетей» Алексей Мольский, заместитель директора - руководитель Экспертного центра РИД Екатерина Никитчанова, советник генерального директора «Россетей» Алексей Полинов.



«МРСК Северо-Запада» в 2020 году получила чистый убыток по РСБУ в размере 1,371 млрд рублей против 577 млн рублей чистой прибыли в 2019 году. Уставный капитал «МРСК Северо-Запада» составляет 9 млрд 578,6 млн рублей, он разделен на 95,786 млрд обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.



ПАО «МРСК Северо-Запада» обслуживает территорию 7 регионов Северо-Западного федерального округа общей площадью 1,586 млн кв. км с населением 6,3 млн человек. В состав компании входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Республике Коми. Основной акционер - ПАО «Россети» (55,38% акций).