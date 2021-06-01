ЖКХ

В Великих Луках комиссия приняла работы по капремонту в доме на проспекте Гагарина

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах продолжается в Псковской области. В этот раз комиссия приняла работы по капремонту системы электроснабжения в доме №132 на проспекте Гагарина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора.

Подрядная организация «Созидатель» провела работы по замене вводно-распределительного устройства, щита учета, общедомового прибора учета электроэнергии, а также выполнила замену электропроводки. В местах общего пользования, в том числе над входными подъездными дверьми, установили новые светильники с энергосберегающими светодиодными лампами, датчиками движения и освещенности. Замечаний к выполненным работам со стороны приемочной комиссии не было, работы выполнили и приняли в полном объеме.

Ранее, в 2017 году, в этом доме выполняли работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения и водоотведения, в 2018 году отремонтировали фасад.