ЖКХ

Псковичам рассказали, как не стать жертвой мошенников при покупке жилья

Как обезопасить себя от мошенничества при покупке недвижимости и какие документы необходимо проверять у продавцов жилья Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Росреестра по Псковской области.

В «Росреестре» отмечают, главное - перед сделкой определить собственника объекта недвижимости. Сделать это необходимо в связи с тем, что продавать или дарить недвижимость имеет право только собственник. Подтверждением наличия у продавца собственности на конкретный объект недвижимости в текущий момент служит только выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости и зарегистрированных на него правах. Выписку из ЕГРН необходимо заказывать как можно ближе к дате сделки, так как она содержит данные, актуальные на дату подписания органом регистрации прав.

«В данной выписке будет указан не только текущий собственник объекта недвижимости, но и технические характеристики. Кроме того, выписка из ЕГРН поможет проверить наличие всевозможных ограничений, и если в данном разделе указано, что объект недвижимости находится в залоге, или под арестом у приставов, стоит хорошо подумать о такой покупке», – объяснил эксперт Кадастровой палаты Владимир Платонов.

При этом, если заинтересованное лицо покупает не только участок, но и дом, то лучше заказать отдельную выписку на каждый из объектов недвижимости. Также дополнительно можно использовать возможности бесплатных сервисов, например, «Справочной информацией по объектам недвижимости онлайн» и «Публичной кадастровой картой».

Кроме того, рекомендуем получить нотариально заверенное согласие супруга или супруги собственника перед покупкой. Хотя отсутствие такого согласия не препятствует регистрации перехода права и в реестр будет внесена запись о непредставлении такого согласия, лучше перестраховаться, так как такая сделка может быть признана судом оспоримой, недействительной по основаниям, установленным законом. Также необходимо обратить внимание на наличие прав на данный объект у несовершеннолетних.

В том случае, если продавец действует от лица собственника по доверенности, необходимо проявить особую бдительность и провести проверку подлинности доверенности на сайте Нотариальной палаты, так как такую схему часто выбирают мошенники. Бывает, что даже честный посредник только после такой проверки узнает, что доверенность потеряла силу. Лучше побеседовать с правообладателем лично.

Нельзя забывать проверять оплату коммунальных платежей, а также информацию по базам судебного делопроизводства, особенно, арбитражного производства, так как может оказаться, что продавец собирается стать банкротом. В таком случае, оспорить сделку сможет финансовый управляющий.

Для того, чтобы не стать жертвой цифрового мошенничества, каждый владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

«При подаче заявления государственный регистратор внесет в реестр соответствующая запись. Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости. Такие заявления также можно направить по почте, заверив предварительно свою подпись в них у нотариуса», - добавили в пресс-службе.