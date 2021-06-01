ЖКХ

«Теплосети» благоустраивают территорию на улице Красноармейской в Пскове после ремонта

«Псковские тепловые сети» проводят благоустройство после ремонтных работ территорию у дома №22, по улице Красноармейская. «Участок №3 не так давно обнаружил утечку на сети, подающей теплоноситель от котельной №5 к домам по улице Госпитальная и Красноармейская, участок трассы проходит как раз под пешеходной дорожкой. Тогда утечку удалось своевременно устранить, но пришлось раскопать асфальт на тротуаре»,- сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«И вот настало время его восстановить. Мы неоднократно повторяли, что всегда благоустраиваем участки, на которых проводили ремонтные работы, не всегда это происходит быстро, но на то есть определённые причины, но слово своё, мы привыкли держать. Участок №3, во главе с его начальником Абаскаловым Сергеем Владимировичем, засучили рукава, взяли лопаты, трамбовку, и приступили к асфальтированию», - сообщили в пресс-службе.

«Сам асфальт мы не готовим, а приобретаем уже готовую эмульсию. Направляем за ней свою машину, на асфальтовый завод и, пока он еще горячий, привозим и высыпаем на место асфальтирования (всё это мы делаем на маленьких участках, большие объёмы исполняют специализированные подрядные организации). Потом работники участка разравнивают его и тщательно проходят трамбовкой (виброплитой), уже окончательно выравнивая и утрамбовывая. Теперь по тротуару можно спокойно ходить», - рассказали в пресс-службе.