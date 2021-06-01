ЖКХ

Личный кабинет для юридических лиц появился у «Псковэнергосбыта»

Время и деньги поможет сэкономить предпринимателям, предприятиям и организациям Псковской области личный кабинет для юридических лиц от компании «Псковэнергосбыт». Сервис доступен более чем для 9300 юрлиц региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

«Личный кабинет аккумулирует максимум информации, связанной с потреблением и оплатой электроэнергии конкретного лица по одному или нескольким договорам. Можно раскрыть любой документ, изучить историю показаний, начислений и платежей, просмотреть акты и ведомости за выбранный период. Счета появляются на персональной странице организации через несколько минут после их создания, что сокращает риски начисления пени из-за просрочек, возможных при доставке счетов в бумажном виде», - пояснили в «Псковэнергосбыте».

Функционал ЛК позволяет вводить показания по перечню объектов юрлица, оснащенных приборами учета электроэнергии. В компании обращают внимание, что снять показания нужно до 1 числа, а отправить их в систему – не позднее 3 числа месяца, следующего за расчетным. В случае ошибочной передачи показаний вопрос можно оперативно решить при помощи оператора.

Разработчики подчеркивают, что массив информации в личном кабинете «Псковэнергосбыта» не является электронным документооборотом и предназначен, в первую очередь, для ознакомления и контроля потребления и оплаты электроэнергии.

Доступ к новому сервису возможен на основании письма юридического лица, имеющего договор с АО «Псковэнергосбыт». Заявку в свободной форме с указанием адреса электронной почты, номером договора с энергосбытовой компанией, реквизитами лица и контактами нужно отправить в договорной отдел по адресу: dogovor@pskovenergoagent.ru.