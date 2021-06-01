Личный кабинет для юридических лиц появился у «Псковэнергосбыта»

Время и деньги поможет сэкономить предпринимателям, предприятиям и организациям Псковской области личный кабинет для юридических лиц от компании «Псковэнергосбыт». Сервис доступен более чем для 9300 юрлиц региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
Функционал ЛК позволяет вводить показания по перечню объектов юрлица, оснащенных приборами учета электроэнергии. В компании обращают внимание, что снять показания нужно до 1 числа, а отправить их в систему – не позднее 3 числа месяца, следующего за расчетным. В случае ошибочной передачи показаний вопрос можно оперативно решить при помощи оператора.
Разработчики подчеркивают, что массив информации в личном кабинете «Псковэнергосбыта» не является электронным документооборотом и предназначен, в первую очередь, для ознакомления и контроля потребления и оплаты электроэнергии.
Доступ к новому сервису возможен на основании письма юридического лица, имеющего договор с АО «Псковэнергосбыт». Заявку в свободной форме с указанием адреса электронной почты, номером договора с энергосбытовой компанией, реквизитами лица и контактами нужно отправить в договорной отдел по адресу: dogovor@pskovenergoagent.ru.