ЖКХ

Многоквартирный дом в Печорах получил новую крышу

В многоквартирном доме по адресу: Печоры, ул. Мелиораторов, д. 17 завершен капитальный ремонт крыши в рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта на 2021 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора – Фонда капитального ремонта Псковской области.

Подрядной организацией ООО «Гриал» в соответствии с заключенным договором было разобрано старое кровельное покрытие, выполнен ремонт стяжки, устройство новой кровли с применением технологии ВИР-пласт, проведен ремонт вентиляционных каналов, парапетов и будок выхода на кровлю.

Нареканий со стороны приемочной комиссии не возникло, работы приняты и выполнены в полном объеме.