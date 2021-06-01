ЖКХ

«Псковские тепловые сети» рассказали о работах «в темных техподпольях»

«Псковские тепловые сети» рассказали о работах «в темных техподпольях». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МП «Псковские тепловые сети», подготовка к отопительному сезону идет полным ходом.

«Наши коллеги копают и там, и тут, но неужели только раскопки играют важную и основополагающую роль в подготовке к новому отопительному периоду? С полной ответственностью можем заявить, что не только. Сети должны меняться, спору нет, но вот и про обслуживание и замену оборудования не нужно забывать. Именно по этой причине, мы и хотим рассказать вам о тех работах, которые проходят в темных техподпольях, которые надежно скрыты от любопытных глаз», - сообщили в МП.

«Мы рассказывали, что регулярно обслуживаем свои тепловые пункты, а они есть не только у нас. Практически все крупные организации, социальные объекты и так далее, имеют свои тепловые пункты. Обязательным условием подготовки всех, без исключения, объектов к отопительному сезону является промывка и опрессовка систем теплоснабжения. Может показаться, что нет ничего сложного в промывке теплового пункта, но на самом деле, есть определенные хитрости и нюансы.

Всем хорошо известны проблемы нашего города, которые связаны с «Чистой водой» и тем, что она делает при нагревании. А представьте себе, что произойдет с теплообменником, если его не чистить и не промывать. Промывка включает в себя чистку с использованием кислот, помните, как мы мыли котлы? Здесь все проходит по тому же принципу, но только в миниатюре.

Напомним, как это происходит. Два дня через теплообменник гоняют растворы кислот, которые вымывают из него все отложения, потом хорошенько промывают его водой и, вуаля, он снова как новенький. По результатам проведенных работ составляется акт, который заверяют наши коллеги, и уже предприятие несет ответственность, если что-то пойдет не так. Это очень серьезная и ответственная работа, которой просто непочатый край, а с учетом того, что каждая промывка занимает два дня…», - рассказали в пресс-службе предприятия.