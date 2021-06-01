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Оценить преимущества электронного документооборота предлагает «Псковэнергосбыт»

Что заставляет организации ежедневно распечатывать на принтере десятки и сотни документов, рутинно подшивать бумаги, клеить марки на конверты и заполнять архивы папками? Только привычка. Электронный документооборот решает все задачи традиционного обмена документами, экономит время, место и деньги, напоминают в АО «Псковэнергосбыт».

Полный отказ от печати документов на бумаге позволит быстрее и проще получать первичные документы (счета, акты выполненных работ, акты сверки, счета-фактуры), снизит затраты на их хранение и проверку, а также упростит представление документов в контролирующие органы.

АО «Псковэнергосбыт» предлагает ИП и юридическим лицам перейти на удобный и современный формат документооборота. Получать и обрабатывать первичные документы организация может бесплатно после регистрации на портале оператора ЭДО. Для работы необходимы только компьютер с выходом в Интернет и действующая электронная подпись. Причем можно использовать ту же подпись, что и для сдачи электронной отчетности, или бесплатно получить новую у своего оператора ЭДО.

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В личном кабинете на портале оператора будут все входящие документы как от АО «Псковэнергосбыт», так и от других поставщиков, работающих в самых разных отраслях (водоснабжение, телекоммуникации, производство, торговля и т. д.).

«Для перевода на электронный документооборот с АО "Псковэнергосбыт" ИП или юрлицу необходимо написать заявление в договорной отдел на адрес dogovor@pskovenergoagent.ru. В заявлении укажите контактное лицо и, при наличии, оператора ЭДО, с которым работаете. При невозможности использования оператора ЭДО "Тензор.Сбис" обмен документами настроим с любым другим оператором», - уточняют в компании.