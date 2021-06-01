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ЖКХ

В Пскове продолжают устанавливать контейнеры для вторсырья

08.06.2021 14:12|ПсковКомментариев: 0

Регоператор по обращению с ТКО - компания «Экопром» - установил в Пскове еще 6 баков для вторсырья на улицах города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

Специалисты контейнерного парка филиала ООО «Экопром» продолжают выставлять на улицах города контейнеры для мусора объемом 1,1 кубических метра. Вчера еще по 2 бака появились на улице Труда и проспекте Энтузиастов и по одному на Сиреневом бульваре и улице Шоссейной.

«Чем тщательнее жители города будут сортировать отходы, тем больше сырья можно отправить на вторичную переработку, тем меньше мусора поедет на помойку. При этом, если на полигоны будут свозиться только органические отходы, это не только уменьшит объемы свалок, но и минимизирует негативное влияние мусора на природу», - отметили в компании.

Псковский филиал ООО «Экопром» надеется на более активную позицию граждан в вопросах сортировки мусора, ведь только общими усилиями можно обратить свою заботу об экологии в реальные действия. «Возможно, именно через такие маленькие поступки, как сортировка мусора, мы поймем, насколько каждое наше действие может быть полезным или вредным с точки зрения заботы о природе», - добавили в компании.

Теги: #экология #экопром #мусорные контейнеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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