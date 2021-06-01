ЖКХ

«Псковские тепловые сети» ремонтируют «проклятое место» на улице Конной

«Псковские тепловые сети» ремонтируют «проклятое место» у общежития по улице Конная, 28. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия, лт тепловой камеры до общежития, работники из участка №2 меняют трассу отопления.

«Мы уже писали ранее, что план по замене сетей наши участки начинают готовить к следующему отопительному сезону практически сразу после начала текущего. Вот и участок №2 не забывает об этом. У них намечено несколько крупных участков трасс, которые требуют срочной замены. Часть из намеченных ими работ уже закончена...», - сообщили в пресс-службе.

На вводе в общежитие, на зелёной зоне, идет замена трассы. «Если честно, это место прямо какое-то проклятое – мы устраняли там утечки раза три за последний год. Заваривали одно место, начинало протекать в другом и так по кругу. Эта трасса стояла в планах на замену, и потерпеть ей нужно было совсем немного, но совсем недавно снова появилась утечка. Наши коллеги раскопали этот участок, и было принято решение, сразу переложить трассу, чтобы не копать 100 раз. Мы и так порядком надоели жителям близлежащих домов. Уж лучше сразу сделать всё и забыть, хотя нет, мы ничего не забываем, ведь нам ещё нужно будет благоустроить прилегающую территорию и положить асфальт», - отметили в пресс-службе.