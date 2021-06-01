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ЖКХ

Около 30 псковичей наказаны за незаконное использование электричества

10.06.2021 16:36|ПсковКомментариев: 0

31 человек из Псковской области понесет ответственность за незаконное использование электроэнергии в этом году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

129 заявительских материалов по фактам неучтенного и бездоговорного потребления электроэнергии получили правоохранительные органы Псковской области с начала года. 31 человека по результатам проверок привлекли к административной ответственности и возбудили одно уголовное дело.

Специалисты Псковского филиала «Россети Северо-Запад» совместно с работниками АО «Псковэнергоагент» выявляют факты самовольного подключения к электрической сети, без оформления договора, а также вмешательства в работу приборов учета. Такая работа ведется системно, в каждом случае недобросовестные потребители не только обязаны компенсировать ущерб ресурсоснабжающей компании, но и по решению суда привлекаются к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа.

Чаще всего абоненты решаются на незаконное потребление электроэнергии после отключения домов от энергоснабжения за наличие долга перед ресурсоснабжающей организацией. Именно так поступил житель Бежаницкого района, который после отключения домовладения за долги три месяца пользовался «бесплатной» энергией, сделав наброс на линию электропередачи. Теперь по постановлению суда нарушитель обязан уплатить более 6700 рублей за похищенную энергию (стоимость рассчитывается по специальной методике) и административный штраф в размере 10000 рублей.

Кроме того, административную ответственность понесет и нарушитель из Пыталовского района, который самовольно подключил жилой дом к электроснабжению и целый год безучетно использовал электричество. Ущерб, причиненный такими действиями энергоснабжающей организации, эксперты оценили в 212 тысяч рублей. Виновный также выплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

По данным службы безопасности Псковского филиала, абоненты похищают электроэнергию различными способами: от наброса проводов на линии электропередачи до врезки во вводные кабели до прибора учета. Так, мужчина Невельского района сам спланировал электропроводку в доме и изменил схему учета энергоресурсов, нарушив целостность вводного кабеля до счетчика. Таким образом, электроэнергия поступала в его дом, но не учитывалась. Сумма ущерба за прошедшие 3 месяца составила для мужчины 182 тысячи рублей. Таким образом, в каждом случае общая начисленная к обязательной оплате сумма оказывалась в несколько раз выше той, которую абонент оплатил бы по показаниям прибора учета.

Как отмечают специалисты электросетевого предприятия, различные способы хищения электроэнергии выявляются с помощью современных приборов и инструментов, даже без визита в дом к абоненту. Отдельное направление работы – выявление намеренных нарушений нормальной работы приборов учета электроэнергии. Похитители энергии используют магниты, встроенные устройства, искажающие и замедляющие работу электросчетчика.

В ходе плановых проверок энергетики проводят контрольные замеры. Если выявляется несоответствие потребляемой мощности, прибор учета у потребителя изымается и направляется на экспертизу на завод-изготовитель. За прошедший год в Псковской области на экспертизу отправилось 24 счетчика, в текущем году – 4 Как отмечают специалисты, кроме такого, достаточно длительного, способа выявления вмешательства в счетчики, имеются и более оперативные инструментальные методы, которые без вскрытия пломб позволяют определить, установлены ли в приборе учета посторонние устройства.

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что согласно статье 7.19. КоАП, самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. За особо крупное хищение электроэнергии нарушителям грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия: (8112) 59-73-45, или на единый бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад»: 8-800-220-0-220.

Теги: #электроэнергия #Россети #административная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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