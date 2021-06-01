ЖКХ

Дополнительные контейнеры установили в Гдовском районе в связи с ремонтом дороги

Региональный оператор по обращению с ТКО филиала - ООО «Экопром» - выставил два больших контейнера в Самолвовской волости. Один из них появился в деревне Самолва, второй – в деревне Ремда, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме».

Контейнеры установлены в связи с ремонтом дороги до Самолвы - проезд мусоровоза оказался заблокирован, а иных путей до деревни нет.

Во избежание несанкционированного накопления ТКО регоператор предложил установить контейнеры подобного объема. Глава Самолвовской волости Ярослав Морозов определил места, куда эти контейнеры и были выставлены на период проведения дорожных ремонтных работ.

Вывоз контейнеров с ТКО при этом будет осуществлен при первом возможном проезде спецтехники.