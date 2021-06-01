ЖКХ

Котельную на улице Леона Поземского оснастят новой дымовой трубой

Котельную на улице Леона Поземского в Пскове оснастят новой дымовой трубой, сообщили Псковской Ленте Новостей в МП города Пскова «Псковские тепловые сети».

«Монтажные работы – это очень интересный и продолжительный этап, ведь мало просто привезти и поставить котел - для его пуска в работу должно пройти немало времени и совершить кучу разного рода операций. Что делают там сейчас? Работа кипит, пока одни сотрудники проводят обвязку котла, другие готовят площадку для установки новой дымовой трубы», - рассказали на предприятии.

Обвязка котла отопления — это процесс технического соединения рабочих элементов и узлов схемы ГВС и отопления в единый теплотехнический комплекс, отвечающий действующим нормам СНИП и правилами безопасной эксплуатации теплоэнергетического оборудования. «Котел — это сердце отопительной системы, но, чтобы отопительная система работала эффективно, недостаточно просто удачно выбрать котел и правильно его подключить - понадобится также подобрать правильную схему отопления. Если хоть один прибор неправильно подключен, это сильно скажется на всей системе», - сказали в ПТС.

Дымовая труба (дымоход) — инженерная система жизнеобеспечения зданий и сооружений, предназначенная для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов в атмосферу, посредством естественного или принудительного побуждения тяги, на безопасную высоту (удаленность) для людей и зданий. Промышленные дымовые трубы выполняются преимущественно вертикальными и цилиндрическими, могут достигать до нескольких сотен метров в высоту, пояснили на предприятии.

«Понимаете, какой это ответственный и важный этап работы? Ведь именно от правильных и грамотных работ на этапе монтажа зависит буквально все. Но, слава богу, что у нас есть специалисты, которые без труда справятся с любой поставленной задачей», - отметили на предприятии.