ЖКХ

Россиян призвали воздержаться от использования устаревшего газового оборудования

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов призвал жителей России в целях безопасности воздержаться от использования устаревшего газового оборудования. Свою позицию он высказал на пресс-конференции 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вопрос безопасного использования газа в быту - один из приоритетных, мы ставим его на всех встречах с региональными властями и встречаем поддержку», - подчеркнул он. В частности, по его словам, обсуждается вопрос замены устаревшего газового оборудования как в частных, так и в многоквартирных домах. «Внутридомовое газовое оборудование — это то, что мы не можем ремонтировать, так как это собственность жильцов, поэтому обращаемся к регионам с просьбой проводить эту работу в рамках капремонта домов и систем газоснабжения, потому что газификация в стране началась давно и многие внутридомовые газовые сети уже ветхие», - пояснил Сергей Густов.

Также он подчеркнул, что многие жители региона используют устаревшее газовое оборудование в целях отопления домов. Такие методы гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» считает «дикостью» и «прошлым веком». «Замена этого оборудования на более эффективные способы сжигания газа — наша задача», - подчеркнул он.

Кроме того, Сергей Густов рассказал, что в субъектах РФ разрабатывается эффективный механизм поддержки малообеспеченных семей, предусматривающий возмещение средств, которые они тратят на замену устаревшего газового оборудования. «Эту проблему мы ставим во всех регионах и получаем положительный отклик. Она решается или на уровне субъектов РФ, или на уровне бюджетов муниципальных образований», - заключил он.

Гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» также остановился на теме обслуживания внутридомового газового оборудования. «Каждый метр газовой трубы должен обслуживаться специализированными организациями. Лет 10 назад было принято решение, что лицензия для данного вида деятельности не требуется, и на этом рынке появилось много компаний. К тому же они самостоятельно устанавливали тарифы», - напомнил Сергей Густов.

По его словам, в настоящее время готовятся поправки в законодательство, позволяющие изменить текущий порядок обслуживания внутридомового газового оборудования. Так, предполагается ввести единый договор между управляющей компанией и специализированной организацией, обслуживающей внутридомовое оборудование. По мнению Сергея Густова, это упростит взаимодействие жильцов с эксплуатирующей организацией и будет способствовать установлению понятной стоимости услуги.