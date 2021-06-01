ЖКХ

Путин подписал закон о бесплатном подключении россиян к газу

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале правовой информации.

Согласно новому закону, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан. Источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которую теперь можно направлять на финансирование «последней мили». Также средства могут привлекать через механизмы льготных кредитов и займов единый и региональный операторы как центры ответственности за газификацию регионов, сообщает ТАСС.

Единым оператором газификации документ определяет собственника Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть «Газпром» и его компании.

Ускорить в 2021-2022 годах газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения Путин поручил в послании парламенту. Речь идет о тех населенных пунктах, где по состоянию на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа - не более 7 куб. м газа в час.

Ранее заместитель председателя правительства Александр Новак сообщал, что программа ускоренного подключения к газу коснется порядка 2 млн домовладений.