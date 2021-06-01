ЖКХ

36 сотрудников «Экопрома» получили благодарность от администрации Пскова

Вчера, 11 июня, директор Псковского филиала ООО «Экопром» (регионального оператора по обращению с ТКО) Александр Киселев вручил сотрудникам благодарственные письма от администрации города Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, благодарность за проделанную в рамках весеннего месячника работу получили те, кто непосредственно занимался вывозом скопившихся ТКО: водители, операторы, диспетчеры.

В общей сложности благодарственными письмами администрации города отмечены 36 сотрудников филиала ООО «Экопром».

Директор филиала Александр Киселев поблагодарил всех сотрудников за добросовестно выполненную работу, за приложенные старания и силы, а главное – за отличный результат в выполнении поставленной задачи - сделать псковский регион чище.