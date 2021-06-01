ЖКХ

Энергетики повысили качество электроснабжения псковской деревни Фёдоровщина

Энергетики повысили качество электроснабжения деревни Фёдоровщина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад».

«Федоровщина - динамично развивающийся коттеджный поселок. Здесь реализуют мечту о собственном доме десятки семей. Действующая линия 0,4 кВ уже не в полной мере обеспечивала потребности растущего поселка, поэтому энергетики Псковского филиала построили для его жителей вторую линию», - рассказали в компании.

Энергетики установили новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, построили участок линии 0,4 кВ длиной 115 м и смонтировали самонесущий изолированный провод (СИП).