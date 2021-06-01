ЖКХ

10 кубометров мусора вывезли с острова Колпина

10 кубометров мусора вывезли с острова Колпина в Печорском районе 15 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Вывоз мусора с данной территории проводится на ежемесячной основе путем складирования собранных отходов с парома на территорию прибрежной деревни Кулье, примерное расстояние до которой от острова составляет около 500 м. По итогам работы было вывезено 50 мешков, суммарный объем которых составляет 10 кубометров», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что экологическая очистка труднодоступных участков территории - одна из приоритетных задач ООО «Экопром».