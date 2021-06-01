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Специалисты «Экопрома» встретятся с юрлицами в Пыталово 18 июня

17.06.2021 08:00|ПсковКомментариев: 0

Представители регионального оператора по обращению с ТКО проведут встречу с юридическими лицами в Пыталово 18 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Нашими специалистами будут вручены брошюры с необходимостью заключения договора, - отметили в компании. - С момента прошлого подобного выезда было вручено 20 требований, после чего половина из этих юрлиц уже оформили договора».

Во избежание негативных последствий, региональный оператор предлагает юридическим лицам, еще не заключившим договор на оказание услуг по обращению с ТКО, обратиться в любой из центров обслуживания клиентов.

«В случае бездействия в заключении договора, срок на заключение которого составляет 1 месяц, данные о предпринимателе или юридическом лице передаются в прокуратуру и комитет природных ресурсов и экологии. В ходе таких проверок организации будет выписан штраф в размере до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», - объяснили в пресс-службе.

Для заключения договора от имени юридического лица можно обратиться по телефонам: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки); или по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru.

Также необходимые документы можно направлять «Почтой России» или приносить лично в Центры обслуживания клиентов по адресам: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, 3; 182105, Великие Луки, проспект Ленина, 29.

Можно напрямую связаться со специалистом по работе с клиентами: 8-981-361-06-67 (Николай Богданов), bogdanov.n@mehuborka.com, +7 (8112) 20-19-21 (доб.309).

Теги: #ТКО #Пыталовский район #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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