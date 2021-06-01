ЖКХ

Более 150 вопросов рассмотрел центр председателей советов МКД Пскова за 7 лет

Более 70 встреч состоялось в Центре председателей советов многоквартирных домов города Пскова за 7 лет. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Псковской городской думы (единый городской округ), председатель комитета земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, руководитель центра председателей советов многоквартирных домов Пскова Валерий Тюменцев.

Он напомнил, что центр работает с 2014 года, благодаря бывшему заместителю главы города Александру Копылову, как площадка по взаимодействию инициативных граждан с властями города. «В течение 7 лет площадка растет и развивается. Мы переезжаем все в более масштабные залы с более современным оборудованием. За 7 лет организовано более 70 встреч и рассмотрено более 150 актуальных вопросов», - рассказал гость студии.

Площадка, по его словам, не теряет своего предназначения, ради которого была создана. «Законодательство постоянно совершенствуется, пополняется новыми нормами. Много инноваций в сфере ЖКХ, направленных на улучшение жизни горожан, возникает и Пскове. Поэтому активные собственники, председатели советов домов с удовольствием посещают наши заседания, получая обратную связь», - заключил Валерий Тюменцев.