ЖКХ

«Газпром газораспределение Псков» продолжает работы по подготовке к осенне-зимнему периоду

В межотопительный период псковские газовики обследуют более полусотни километров стальных подземных газопроводов, выполнят техническое обслуживание около полутора тысяч запорных устройств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Псков», газовики также отремонтируют более 100 шкафных распределительных пунктов, обновят знаки и указатели и покрасят около 10 км наружных газопроводов.

На этой неделе в ходе данных работ в Печорах специалисты газораспределительной организации заменили изношенную и выработавшую свой ресурс запорную арматуру с полной ликвидацией газовых колодцев. Вместо двух натяжных задвижек были установлены современные шаровые краны повышенного класса герметичности.

Также продолжается информационно-разъяснительная работа среди населения о недопустимости самовольного подключения к газовым сетям, о необходимости соблюдения правил безопасного использования газа в быту и о своевременном заключении договоров на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

«Весь комплекс мероприятий, который мы выполняем ежегодно в межотопительный период, ремонтные и профилактические работы, информационная работа с населением, позволят обеспечить надежное и безопасное газоснабжение потребителей региона в сезон максимальных нагрузок на газовую сеть», - отметила заместитель исполнительного директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.