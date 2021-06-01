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ЖКХ

Главам районов Псковской области поручили обеспечить работу с ГИС ЖКХ на должном уровне

18.06.2021 10:56|ПсковКомментариев: 0

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел рабочее совещание с руководством ряда муниципалитетов по вопросу работы с ГИС ЖКХ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на мероприятии также присутствовала председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова.

Вице-губернатор отметил, что со стороны Минстроя РФ и главного жилищного инспектора России уделяется большое внимание тому, как в регионах специалисты работают с ГИС ЖКХ, насколько корректно вносится информация. Это связано с тем, что с 2022 года посредством информационной системы планируется формировать для граждан выписки, требуемые для оказания мер социальной поддержки. В ГИС ЖКХ также предлагается внедрять новые модули, в частности, по информированию населения об отключении котельных.

«Мы уже провели несколько заседаний межведомственной рабочей группы для проработки вопросов, связанных с интеграцией информационных систем с ГИС ЖКХ, а также обеспечением полноты и достоверности информации. Обсуждали вопросы с внесением данных с нашими основными ресурсоснабжающими организациями, с регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Теперь мы пригласили руководство ряда районов для того, чтобы обсудить существующие вопросы по полноте и достоверности информации, которая вносится специалистами в систему», - сказал Василий Осипов.

Татьяна Смирнова проинформировала участников совещания, что региональный комитет проверил деятельность муниципальных специалистов по работе с ГИС ЖКХ. Было выдано 15 предписаний, большинство которых исполнили. Оставшиеся замечания необходимо устранить в ближайшие две недели.

«Основные недочеты в работе с информационной системой: двойное внесение одного и того же объекта, ввод ошибочной информации, а также полное отсутствие данных об объектах», - отметила руководитель комитета.

С докладами о работе с ГИС ЖКХ выступили представители Печорского, Гдовского, Себежского районов и Пскова. Они рассказали о сложившихся трудностях в организации работы с ГИС ЖКХ, а также предложили пути их решения. Все варианты Василий Осипов обсудил с участниками совещания. Представители муниципалитетов заверили, что все указанные ранее недочеты будут исправлены в установленные сроки.

«Поручаю все моменты своевременно отработать и впредь обеспечить работу с ГИС ЖКХ на должном уровне», - добавил Василий Осипов.

Теги: #ЖКХ #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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