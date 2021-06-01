ЖКХ

За мной будете?

«Безобразие!», «Просто жесть!», «Час стою, как будто мне делать больше нечего!», «Они что, совсем с ума сошли, людей на пороге держать?!» «А дозвониться вообще нереально», - взрывы возмущения ежедневно раздаются в очереди перед центром обслуживания потребителей «Псковэнергосбыта» в Пскове. Наш корреспондент поинтересовался, кто крайний, за чем стоят и звонят и можно ли избежать раздражающего ожидания.

Население знает «Псковэнергосбыт» как организацию, которая выставляет счета за свет. Как в квитанциях появляются показания, сколько лет счетчикам и где они висят, до последнего времени мало кто задумывался, особенно в многоквартирных домах. Но в этом году потребители столкнулись с переменами. Счетчики меняют на новые, навороченные, показания вдруг пришлось сдавать самостоятельно, а квитанции стали приходить даже туда, где их никогда не видели.

Масса вопросов заставляет псковичей бросать дела и томиться в очереди перед фирменной вывеской «Псковэнергосбыта». В три часа дня передо мной на жаре изнывают 11 человек. Стараются соблюдать соцдистанцию, отчего хвост кажется ещё длиннее.

«Я плачу за свет, а остальное меня не должно волновать. А я с работы отпросилась и тут вынуждена стоять, потому что вообще ничего в квитанции и в этом их счетчике не поняла», - раздражена миловидная женщина. Ей далеко до пенсионного возраста, и начальнику, конечно, мало радости от такого внеурочного досуга подчиненной.

«А мой сын три дня, три дня пытался дозвониться на эту горячую линию, чтобы передать его и мои показания. И что?! Только взбесили! Вот и жду, передать хочу. И так каждый месяц! Понапридумывали!» - возмущена псковичка, за которой я занимаю очередь.

«Я пенсионер, пришёл платить. Всегда сюда хожу и ходить буду, здесь без комиссии потому что. У меня времени много, подожду», - заявляет высокий седой мужчина.

Тут в разговор вмешивается девушка с бейджиком и планшетом. Прямо ангел, а не девушка. Потому что я вдруг слышу: «Давайте я вам помогу, отвечу на ваши вопросы».

Не, погодите, я в очереди стою, только-только гражданский пыл во мне начал зарождаться, негодование.

«Вы мне свою квитанцию покажите и скажите, какие вопросы есть. Показания, счет странный, или в личный кабинет не зайти?» – не отстает барышня.

Почти повелся – но нет. Все стоят, и я постою. Хотя пара человек девушкиным предложением заинтересовались, потрясли перед ней какими-то бумажками, покивали и… ушли. Все поняли, что ли?

Ну и ладно, а я все же попаду внутрь. Минут сорок слушаю, у кого что растет на даче и как издеваются над псковичами, заставляя стоять в очереди. Наконец охранник приглашает войти.

«Больше 10 человек в клиентском зале быть не должно из-за коронавируса», - объясняет он, почему в зал разом не запускает всех.

В центре обслуживания потребителей четыре оператора и три кассы. Кассиры работают с платежами, операторы центра, как и сотрудники бесплатной горячей линии, принимают показания и отвечают на вопросы. В день сюда приходят в среднем 600 человек.

«На горячую линию чаще всего звонят, чтобы передать показания, - рассказывают мне в центре. - В пиковые дни, неделю до 25 числа каждого месяца, горячая линия принимает десятки тысяч звонков в день! К сожалению, далеко не всем удаётся быстро дозвониться. Поэтому сюда, на Октябрьский, нередко идут, чтобы просто сообщить данные счетчика».

Рассказывают также, что достаточно вопросов о том, что написано в квитанциях, почему такие начисления. Чаще всего претензии возникают из-за того, что при отсутствии показаний от потребителя счет выставляют по среднемесячному потреблению за последние полгода или по нормативу, а при поступлении показаний делают перерасчет.

«Люди не привыкли смотреть в квитанции, и я их прекрасно понимаю», - говорит один из операторов.

Разумеется, есть и вопросы, которые требуют личного визита: например, если нужно оформить договор энергоснабжения. Однако больше половины посетителей могли бы избежать нервотрепки, уверены в центре.

«Далеко не все знают, что у нас на сайте есть такой сервис, личный кабинет потребителя. На самом деле очень удобный, - поясняют мне сотрудники. - Все квитанции тут, и вся история показаний, и оплатить можно, и посмотреть, какие показания были переданы последними. Арифметика нехитрая - передайте показания и оплатите их. Вот личный кабинет делает этот алгоритм понятным и прозрачным».

«Но как же пенсионеры, пожилые люди?»

«У нас больше половины посетителей - люди вполне молодые, 30-50 лет».

Выхожу из центра обслуживания. На улице жарища, люди в масках. Ждут. А я захожу в кафе, беру мороженое и набираю в телефоне pskovenergosbit.ru. У меня тоже был вопрос для операторов, по моей личной квитанции. Но, может, и правда пойму, в чем дело, если открою личный кабинет?

P.S. Получилось открыть. Мой вопрос исчез быстрее, чем мороженое.

Дмитрий Пятницкий