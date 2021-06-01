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«Эхономика» с инженером службы энергосбыта Псковских теплосетей. ВИДЕО

22.06.2021 14:41|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 июня.

Очередной отопительный сезон в Псковской области остался позади. Как правило, по его итогам у псковичей возникает немало вопросов к «Псковским тепловым сетям». Для того, чтобы работа предприятия стала более открытой и понятной потребителям, совместно с Псковской Лентой Новостей был запущен интерактивный проект «Диалог с Теплосетями. Вопрос-ответ».

В течение нескольких недель мы собирали и анализировали поступившие вопросы, и сегодня на наиболее популярные и интересные из них в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове ответила инженер службы энергосбыта «Псковских тепловых сетей» Марина Даниленко. О сложных вещах она постаралась рассказать простым языком.

Теги: #ЖКХ #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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