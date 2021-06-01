ЖКХ

«Родник с зеленкой» появился в Великих Луках

«Родник с зеленкой» появился в Великих Луках. Об этом сообщил местный житель на сайте губернатора.

Фото здесь и далее: губернатор60.рф

«На пересечении улиц Холмской и Половской, на газоне, находится источник канализационных вод с характерным запахом, - отметил великолучанин, назвав источник "родником с зеленкой". - Просьба привлечь аварийные службы к устранению санитарного недоразумения».

Исполняющая обязанности главы администрации города Великие Луки Светлана Степанова ответила, что в указанном районе систем самотечного коллектора водоотведения, стоящих на балансе МП «Водоканал», нет. «При осмотре линии напорного коллектора канализации в указанном районе прорывов не выявлено. Участок ливневой канализации по улице Холмской запланирован к прочистке в срок до 5 июля», - добавила она.