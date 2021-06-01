ЖКХ

В Псковских теплосетях заявили, что стараются дружить с управляющими компаниями

МП города Пскова «Псковские тепловые сети» работает с управляющими компаниями в тандеме и старается с ними дружить. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.

«Мы как работали с управляющими организациями, так и продолжаем работать. Наше взаимодействие продолжается даже с учетом того, что огромное количество многоквартирных домов Пскова переходит на прямые договоры. Львиную долю платежей мы теперь несем на себе», - пояснила она. При этом Марина Даниленко обратила внимание, что даже при наличии у дома прямого договора с ресурсоснабжающей организацией техническими вопросами все равно занимается управляющая компания, в ведении которой находится тот или иной дом.

Массовый переход домов областного центра на прямые договоры с «Псковскими тепловыми сетями» Марина Даниленко объясняет тем, что это удобно для жильцов. «Непосредственно получать квитанцию от ПТС - это удобно. И, мне кажется, жителям города приятно с нами работать. Нареканий от тех, кто перешел на прямые договоры, не было. Конечно, это прибавляет работы нашим сотрудникам, но мы рады всех видеть», - заключила инженер службы энергосбыта МП «Псковские тепловые сети».

Также в рамках эфира Марина Даниленко ответила на наиболее распространенные вопросы горожан, связанные с начислением платежей за услуги теплоснабжения. В частности, некоторые жители Пскова жаловались, что услуги кардинально подорожали - чуть ли не на 50, а то и 100 процентов. Гость студии уточнила, что тариф на услуги по теплоснабжению ежегодно поднимается 1 июля на 3 - 4%, на на 50 и 100% не повышался никогда. «Если такие факты есть, надо рассматривать каждый случай в отдельности», - уточнила Марина Даниленко. Кроме того, она напомнила, что тарифы на услуги по теплоснабжению в Псковской области устанавливает региональный комитета по тарифам и энергетике, а «Псковские тепловые сети» в данном случае - «исполнители того, что регламентировано сверху».