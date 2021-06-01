ЖКХ

Великолучанам произвели перерасчет платы за электроэнергию после прокурорской проверки

В Великих Луках по требованию прокуратуры жильцам многоквартирного дома произвели перерасчет размера платы электроэнергию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что управляющая организация при произведении расчета размера платы за электроэнергию в целях содержания общего имущества дома за период с 1 июля 2020 года по 31 марта 2021-го не учитывала площадь расположенных в нем нежилых помещений. То есть расчет производился неверно.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура внесла в адрес директора управляющей организации соответствующее представление. Собственникам помещений в многоквартирном доме произвели перерасчет размера платы за электроэнергию за указанный период.