ЖКХ

Рост тарифов на ЖКУ в России с 1 июля будет в пределах 3,3%

Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ФАС.

Увеличение платы для населения регулируется государством — для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. При этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше, подчеркнули в ФАС.

Чтобы не допускать необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ в субъектах, служба контролирует соблюдение предельных индексов, подчеркнули в ФАС. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы, рассказали там.

«В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — отметили в ФАС.

В службе добавили, что пересмотр тарифов нужен для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий и для обеспечения доступности и качества услуг для потребителей. В зависимости от инфляции устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Сегодня они — единственный инструмент сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Индексы устанавливает правительство России, напомнили в ФАС.