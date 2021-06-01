ЖКХ

Из-за грозы в районах Псковской области возникли перебои с электроснабжением

Из-за прохождения грозового фронта в ряде районов Псковской области возникли перебои с электроснабжением, сообщает официальный телеграм-канал региона.

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В частности, сигналы о нарушении электроснабжения и отключении электричества поступили из Себежского, Пустошкинского, Красногородского, Порховского и Великолукского районов. На местах оперативно работают бригады электриков, которые переключают потребителей на резервные линии, важные социальные объекты также переводятся на резервные источники питания.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному телефону Россетей 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф