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Более 100 бригад «Россетей» устраняют последствия мощной грозы в Псковской области

103 бригады «Россети Северо-Запад» в Псковской области устраняют последствия мощной грозы, которая пришла на смену аномальной жаре. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, работы в регионе ведутся в особом режиме.

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Вечером 24 июня по территории области прошёл грозовой фронт с ливнями и порывистым ветром. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы продолжались всю ночь. Они осложняются тем, что подъезды к ЛЭП завалены деревьями, дороги размыты ливнем.

В восстановлении электроснабжения задействованы 103 бригады, 319 человек, 103 единицы техники. На помощь псковским энергетикам направлены бригады из соседних регионов.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, отметили в компании.

25 и 26 июня в Псковской области сохранятся грозы, местами ливни, ветер порывами до 20 м/с.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Для оперативной связи с потребителями работает телефон «горячей линии» «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220 и портал «Светлая страна».