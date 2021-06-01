ЖКХ

В Псковской области 900 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы

В связи с прохождением грозового фронта с сильными ливнями и порывистым ветром по территории Псковской и Новгородской областей состоялось заседание регионального штаба по безопасности электроснабжения. На нем прозвучал доклад об обстановке по отключениям и принимаемым мерам, сообщает официальный телеграм-канал региона.

По информации муниципальных образований, отключения электроэнергии фиксируются в 19 районах Псковской области. Сильнее всего пострадали Себежский, Новоржевский, Пустошкинский, Локнянский, Дновский, Дедовичский, Бежаницкий и Опочецкий районы. Без электричества остается порядка 900 населенных пунктов.

«Самые главные вопросы – в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и при необходимости обеспечить людей питьевой водой, решением занимаются региональный штаб и главы районов», - говорится в сообщении.

В восстановлении электроснабжения задействованы 103 бригады электриков. Дополнительно привлечены порядка 27 бригад с техникой из других регионов – Вологды, Карелии, Архангельска.