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ЖКХ

Александр Козловский помог садоводам разобраться с увеличением мощности электроэнергии

25.06.2021 14:17|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский провел личный прием граждан на базе общественной приемной партии в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе парламентария, с просьбой оказать содействие в увеличении мощности электроэнергии в садовом некоммерческом товариществе «Сенчиты-2» обратилась местная жительница Ирина Стэцук. При самостоятельном решении данного вопроса женщина столкнулась с трудностями.

По инициативе Александра Козловского к диалогу была подключена начальник СТП и ИВК Южных электрических сетей Юлия Вербина. Депутат Госдумы вместе со специалистом Южных электросетей дали Ирине Стэцук разъяснения по возникшим вопросам, а также обсудили спорные моменты. В частности, требовалось уточнение алгоритма процесса увеличения мощности электроэнергии, были вопросы по подаче электронной заявки на увеличение мощности, а также по стоимости подключения домов к электросетям.

Так, Юлия Вербина сообщила, что Южные электросети для увеличения мощности электроэнергии в СНТ «Сенчиты-2» могут установить трансформатор любой мощности. Но для этого должны быть определенные технические возможности, которых на сегодняшний день на территории товарищества нет. Для создания условий требуется замена существующих линий электропередач.

Эту воздушную линию собственники участков ошибочно считали бесхозной. Однако, как пояснил Александр Козловский, имущество, находящееся в границах СНТ, не является бесхозяйным, а его содержание находится в зоне ответственности товарищества. Поэтому собственникам участков необходимо самостоятельно менять воздушные линии и, тем самым, создавать условия для установления трансформатора.

По итогам обсуждения была достигнута договоренность о том, что проблема будет решаться в несколько этапов. На первом Юлия Вербина поможет Ирине Стэцук оформить электронную заявку на увеличение мощности электроэнергии. В дальнейшем Ирине Стэцук предстоит провести общее собрание с собственниками СНТ «Сенчиты-2» и довести до них предложенный алгоритм разрешения сложившейся ситуации.

Теги: #великие луки #электроснабжение #СНТ
Источник: Псковская Лента Новостей
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