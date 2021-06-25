ЖКХ

В «Экопроме» рассказали о современных методах переработки вторсырья

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» - в своих социальных сетях рассказал о современных способах переработки отходов.

Пластиковые бутылки – в начале проводится ручная досортировка: пластик разделяют по видам и по цвету, после чего в цехе мойки с помощью растворов удаляют этикетки. Затем происходит механическая резка, в результате которой получается так называемый флекс, служащий красителем или сырьем. «А превращение его в гранулы для производства новых бутылок происходит с помощью экструдера при температуре 280 градусов», - отметили в пресс-службе.

Стеклянный бой – осколки проходят многоступенчатую досортировку, где с помощью магнитов и механически от стекла отделяются частицы металла, пластика и других материалов. Стекло распределяется по цвету. «Это происходит автоматически, с помощью механизмов, пневматики и оптических датчиков. Потом происходит переплавка, после которой из горячих стеклянных "капель" машинами выдуваются бутылки», - рассказали в «Экопроме».

Металл – для начала весь металл, а это, в основном, алюминиевые, консервные и жестяные банки, отправляются на дробилку, чтобы отделить черные металлы от немагнитных материалов (дерево, бумага, пластик, стекло, цветной металл и др.). После этого магнитным сепаратором идет отделение черных металлов от цветных металлов и неметаллических материалов в потоке. С помощью ремней, вертикальных колонн и потоков воздуха металлический лом отделяется от примесей. А в конце вихретоковый сепаратор выделяет из потока цветной металл (алюминий, медь и так далее) от пластмассы, дерева и других неметаллических материалов.

В «Экопроме» рассказали, что уже в течение трех недель регоператор в Пскове вывозит мусор из контейнеров, предназначенных для вторсырья. Этот мусор пойдет на первичную сортировку.

В настоящее время сортировка для дальнейшей переработки происходит на сортировочном комплексе в деревне Котово Псковского района.