ЖКХ

Штраф назначили директору компании за ненадлежащее содержание домов в Гдове

Генеральный директор управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирными домами в городе Гдове привлечен к административной ответственности за ненадлежащее осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Гдовского района.

Проведенной прокуратурой района проверкой установлено, что управляющая компания, имея лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами города Гдова, в рамках заключенных с собственниками жилых помещений договоров управления многоквартирными домами, будучи обязанной обеспечить своевременное и качественное предоставление услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, предусмотренные законодательством виды работ по очистке придомовых территорий указанных домов от наледи и льда производила ненадлежащим образом.

В судебном заседании факты ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию общей домовой территории многоквартирных домов нашли свое объективное подтверждение благодаря собранным прокуратурой района доказательствам.

В результате рассмотрения дела по существу, суд квалифицировал действия управляющей компании по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, признав виновным в совершении указанного административного правонарушения генерального директора управляющей компании. С учетом позиции прокуратуры района, предпринимателю было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25000 рублей.