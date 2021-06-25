ЖКХ

Ураган практически не отразился на тепловых сетях – администрация Великих Лук

Ураган практически не отразился на тепловых сетях Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аварий на городских котельных и серьезных повреждений в самой системе теплового водоснабжения не было.

Кратковременные отключения на отдельных котельных были вызваны аварийными отключениями электроснабжения, а также перебоями в подаче водоснабжения и низким напором воды в связи с производством плановых работ на очистных сооружениях МП «Водоканал».

Так, 25 июня вечером из-за отсутствия электричества возникали перебои с горячей водой у абонентов, которых обслуживает котельная № 6 (деревня Суханово), котельная № 1 (Центральный район), котельные № 11 и № 5 (Заречный район). 26 июня в связи с низким напором воды фиксировались перебои с горячим водоснабжением у абонентов котельных № 4 и № 18.

Также сотрудники МУП «Тепловые сети» участвовали в ликвидации последствий урагана. В пятницу сотрудники муниципалитета убирали поваленные деревья с дороги на улице Толстого. Сегодня, 27 июня, восемь сотрудников муниципального предприятия работали на уборке сквера на территории музыкальной школы имени М. П. Мусоргского.