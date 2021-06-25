Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовало задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 июня.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 июня 2021 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
394 277 717,04
|
325 443 143,81
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
91 488 748,56
|
87 038 858,24
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
80 097 942,77
|
78 600 430,97
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
24 167 349,31
|
0
|
Порховское МПТСиК
|
39 025 897,72
|
37 547 090,12
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
37 877 783,49
|
37 327 885,06
|
МУП «Искра»
|
20 507 379,30
|
18 994 442,77
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
29 399 007,77
|
25 839 681,49
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 896 919,39
|
17 747 142,50
|
ООО «РайКомХоз»
|
18 584 966,55
|
18 584 966,55
|
МП «ЖКХ» Дедовичского района
|
19 265 899,49
|
18 941 478,65
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
7 598 075,89
|
7 078 877,05
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
1 592 662,63
|
1 195 241,11
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
989 627,32
|
650 000,00
|
ОАО «Уют»
|
2 228 609,90
|
1 831 142,62
|
ООО «А2 Энергия»
|
953 730,94
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
107 953,70
|
0