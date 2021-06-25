ЖКХ

Регоператор по обращению с ТКО: Сортировка посильна каждому человеку

Региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) продолжает выставлять контейнеры для вторсырья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регоператора.

За прошедшие дни регоператор выставил еще 6 желтых контейнеров на территории Пскова. Контейнеры появились на улицах Первомайской у домов №31 и №41, улице Старотекстильной у дома №104 и Советской набережной у дома №4, а также по одному в черте города — микрорайонах Силиво-Медведово и Митрохово.

«Раздельный сбор помогает справиться с уже образовавшимся мусором. Благодаря ему отходы едут не на свалку, а на перерабатывающие предприятия, где из них делают новые полезные вещи. Но этого недостаточно, проблему нужно начинать решать раньше — на этапе образования мусора и его сортировке населением перед складированием в контейнеры», - отметили в пресс-службе регоператора.

Специалисты подчеркнули, что разделять отходы необходимо, «но для начала нужно стараться, чтобы их появлялось как можно меньше, ведь сортировка посильна каждому человеку».