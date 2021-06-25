ЖКХ

Жителям Псковской области помогли решить проблемы с водой после жалоб в соцсетях

Жители Псковской области получили помощь после публикации жалоб в социальных сетях. Подобные обращения жителей ежедневно фиксирует Центр управления регионом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

Так, жительница Пушкиногорского района рассказала в «Instagram» об отсутствии воды в деревне Астахново. Специалисты ЦУР передали обращение в комитет по строительству и ЖКХ Псковской области. В профильном ведомстве сообщили, что проблема возникла из-за прорывов в Пушкинских Горах. Аварию устранили, водоснабжение в деревне восстановили.

А в систему «Инцидент Менеджмент» попало сообщение жительницы села Середка о перебоях с водой. В администрации Псковского района пояснили – отключение стало следствием аварийного состояния артезианских скважин на улице Рыбакова. После обращения на участок выехала ремонтная бригада и устранила проблему, переподключив сети водоснабжения.