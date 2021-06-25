ЖКХ

Почти 60 бригад энергетиков восстанавливают электроснабжение в Великолукском районе

57 бригад энергетиков со всего Северо-Запада восстанавливают электроснабжение в Великолукском районе после урагана. Об этом сообщил глава района Алексей Кузьмин.

«Ко мне приходит много сообщений о том, что в бригады энергетиков приезжают в тот или иной населенный пункт, осматривают местность и уезжают, не произведя никаких ремонтных работ. На самом деле это не так! Во-первых, для того, чтобы понять, где и как именно производить ремонт, энергетикам действительно необходимо изучить местность. Во-вторых, определить, какие специалисты и техника им понадобятся. В-третьих, зачастую сами повреждения электролиний находятся вне пределов населенных пунктов – в лесных массивах, на территории болот и так далее. Прошу понимать это! На сегодняшний день в нашем районе работают 57 бригад энергетиков со всего Северо-Запада, в их распоряжении имеются несколько болотоходов и другая техника повышенной проходимости. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы подача электроэнергии была возобновлена как можно быстрее», - цитирует его газета «Наш путь».

Алексей Кузьмин отметил, что территория Великолукского района «по-настоящему огромна и, к сожалению, не все получается исправить так быстро, как нам бы всем хотелось». «Но мы имеем дело со стихией, а стихия – это то, над чем человек не властен. Еще раз прошу вас, уважаемые жители Великолукского района, проявить терпение. Восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме!» - сказал он.

Глава района подчеркнул, что ни одно сообщение от граждан он не оставляет без внимания. «Вся информация, касающаяся обрыва проводов и необходимости восстановления подачи электроэнергии в ваши дома, оперативно обрабатывается и передается энергетикам», - добавил Алексей Кузьмин.