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ЖКХ

В Государственной Думе предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ

04.07.2021 21:00|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ может компенсировать россиянам оплату жилищно-коммунальных услуг с помощью прямых выплат из федерального бюджета. Об заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин, сообщает URA.RU.

Ранее правительство Тывы снизило цены на электроэнергию на второе полугодие. Стоимость электричества упала на 25-36 копеек для различных категорий населения. Замруководителя службы по тарифам Тувы Елена Бочарова рассказала, что тарифы впервые снизились, а не повысились.

«Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы — чтобы региональные власти снизили тарифы. Он интересен именно с точки зрения того, что можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков», — объяснил Ионин.

Также парламентарий назвал способ, как можно снизить тарифы на ЖКУ. «Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим», — рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике.

«Сегодня правительству придется давать деньги людям. За ЖКХ, другие выплаты. То, что у нас формально 4,9% инфляция… Мы же все понимаем, что у нас потребительская способность упала в разы, то есть, не на 5%», — отметил Дмитрий Ионин.

Теги: #ЖКХ #правительство #Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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