Капремонт проведут в 118 домах в Пскове и Великих Луках

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год наибольший в Псковской области объем работ планируют выполнить в Пскове и в Великих Луках. В Пскове регоператор до конца года планирует отремонтировать 117 элементов в 86 многоквартирных домах, в Великих Луках – 56 элементов в 32 многоквартирных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.
На фото: Псков, улица Вокзальная, дом 42 (после капитального ремонта фасада)
За июнь в Пскове выполнили и приняли работы по капитальному ремонту 8 конструктивных элементов в 8 многоквартирных домах:
На фото: Псков, улица Ижорского батальона, дом 10Б (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения)
В Великих Луках за прошедший месяц приняли работы по капитальному ремонту 13 конструктивных элементов в 10 многоквартирных домах:
На фото: Великие Луки, улица Ставского, дом 24 (капитальный ремонт системы электроснабжения)
На фото: Великие Луки, улица Радищева, дом 6 (капитальный ремонт крыши)
Работы по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах выполнили и приняли в полном объеме.