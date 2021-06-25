ЖКХ

Капремонт проведут в 118 домах в Пскове и Великих Луках

Согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год наибольший в Псковской области объем работ планируют выполнить в Пскове и в Великих Луках. В Пскове регоператор до конца года планирует отремонтировать 117 элементов в 86 многоквартирных домах, в Великих Луках – 56 элементов в 32 многоквартирных домах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Фонде капитального ремонта Псковской области.

На фото: Псков, улица Вокзальная, дом 42 (после капитального ремонта фасада)

За июнь в Пскове выполнили и приняли работы по капитальному ремонту 8 конструктивных элементов в 8 многоквартирных домах:

Псков, Рижский проспект, д.14 (система водоотведения);

Псков, ул. Волкова, д.1 (система электроснабжения);

Псков, ул. Вокзальная, д.42 (фасад);

Псков, ул. Байкова, д. 8 (лифтовое оборудование, введено в эксплуатацию);

Псков, ул. Инженерная, д. 62 (лифтовое оборудование);

Псков, ул. Леона Поземского, д. 64 (фасад);

Псков, ул. Металлистов, д. 5 (система горячего водоснабжения);

Псков, ул. Ижорского батальона, д.10Б (система горячего водоснабжения).

На фото: Псков, улица Ижорского батальона, дом 10Б (капитальный ремонт системы горячего водоснабжения)

В Великих Луках за прошедший месяц приняли работы по капитальному ремонту 13 конструктивных элементов в 10 многоквартирных домах:

Великие Луки, ул. Витебская, д. 2 (система горячего водоснабжения);

Великие Луки, ул. Ставского, д. 24 (система электроснабжения);

Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 120/1 (система холодного водоснабжения, система электроснабжения);

Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 6 (система электроснабжения);

Великие Луки, ул. М. Жукова, д. 5А (система теплоснабжения);

Великие Луки, пр. Ленина, д. 42/34 (система электроснабжения);

Великие Луки, ул. К. Зверева, д. 10 (система холодного водоснабжения, система водоотведения, система горячего водоснабжения);

Великие Луки, ул. Радищева, д. 6 (крыша);

Великие Луки, пр-т Нелидовский, д. 22 (крыша);

Великие Луки, ул. Гастелло, д. 7 (система электроснабжения).

На фото: Великие Луки, улица Ставского, дом 24 (капитальный ремонт системы электроснабжения)

На фото: Великие Луки, улица Радищева, дом 6 (капитальный ремонт крыши)

Работы по капитальному ремонту в указанных многоквартирных домах выполнили и приняли в полном объеме.