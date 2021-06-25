ЖКХ

«Псковские тепловые сети» заменили сети водоснабжения, ведущие в межрайонную больницу

«Псковские тепловые сети» заменили сети водоснабжения, ведущие в Псковскую межрайонную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Сети, проложенные к больнице от котельной, которая использует уголь в виде топлива, находились «в ужасном состоянии» и постоянно протекали. Кроме того, трасса холодного водоснабжения проходит по воздуху. «Как минимум, это странно, так как в зимнее время она будет замерзать. Именно по этой причине их и прокладывают под землей, ниже границы промерзания», - отметили в пресс-службе.

«В этом году усилиями начальника участка №5 (Андрея Мелеха), данный участок был внесен в программу реконструкции. Причем тут тогда сети холодного водоснабжения, спросите вы? Раз уж они шли рядом с нашими и требовали незамедлительного ремонта, наше предприятие приняло решение заменить и их вместе со своими за счет собственных средств нашего предприятия. Но мы не просто заменили сети водоснабжения, а проложили таким образом, что теперь они проходят рядом с нашими, в новой и современной изоляции. Это сделано для того, чтобы даже в самые лютые морозы они не замерзали», - рассказали в пресс-службе предприятия.

Пока велись работы по замене сетей, специалисты предприятия провели «времянки», чтобы не оставлять социальный объект без холодного водоснабжения.

«Все эти работы носят под собой только один самый важный посыл — мы крайне уважаем работу наших врачей и пытаемся сделать все, что в наших силах, для создания максимально комфортных условий в их непростой и ответственной работе», - добавили в пресс-службе.